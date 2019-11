MyStyle

Tasaisempi iho tunnissa ja välitön kohotus ja kiinteytys kasvoille – 5 kiinnostavaa tuotetta iholle

1. Seerumi ensimmäisiin ikääntymisen merkkeihin





2. Heleyttävä, epäpuhtauksia ehkäisevä happokuorinta

3. Tasaisuutta ihoon jo tunnissa

4. Muista hoitaa silmänympärysihoa

5. Välittömästi kohottava vaikutus

Ikääntymisen ensimmäisiin merkkeihin ja erityisesti kuivalle iholle on tarkoitettu Dior Capture YouthIntense Rescue Oil-Serum. Se sisältää erilaisia rasvahappoja ja antioksidanttista Iris Florentina -uutetta. Seerumia voi käyttää sekoitettuna sarjan voiteeseen, yöhoitona tai paikallisesti huulilla tai erittäin kuivissa kohdissa iholla. 115 € / 30 ml.Alfa- ja betahydroksihappoja sekä tasmanianpippuria sisältävää kuorintanestettä The Ordinary AHA 30% + BHA 2% Peeling Solutionia levitetään iltaisin pestyille, kuivatuille kasvoille enintään 10 minuutiksi ja enintään kaksi kertaa viikossa. Liuos kuorii ihoa sekä pinnalta että syvemistä kerroksista, ehkäisee epäpuhtauksia, heleyttää ja häivyttää näkyviä juonteita. Ei sovi herkälle tai hilseilevälle iholle. 11,90 € / 30 ml.Harvoin nykyisin kosmetiikkamainos lupaa näin paljon kuin L’Oréal Paris Revitalift -seerumin: Ihon pinta näyttää tasaisemmalta tunnin kuluttua levityksestä ja silmäkulmien rypyt ovat silottuneet. Viikossa iho kiinteytyy ja sileytyy, ja kuukaudessa rypyt ovat silottuneet otsalla, nenän ja suupielten välissä ja silmäkulmissa. Tehoaineina ovat pro-retinol ja adenosiini ryppyjä vastaan sekä kiinteyttävä fibrelastyl. 12,90 € / 30 ml.Silmän ympärillä on 22 lihasta, ja silmää räpytetään 10 000 kertaa päivässä. Kun vielä silmänympärysiho on muuta ihoa ohuempaa, ei ihme, että se rypistyy herkästi. LaRoche-Posay Hyalu B5 Eyes on hajusteeton silmänympärysvoide, joka vähentää ryppyjä, kosteuttaa ja kiinteyttää ihoa ja sisältää tummuutta peittäviä, valoa heijastavia pigmenttejä. 31 € / 15 ml.Kasvonpiirteitä kohottamaan ja kiinteyttämään on kehitetty Clarins Extra-Firming Phyto-Serum. Se sisältää valkoisesta lupiinista saatavaa filamiini-proteiinia, joka saa aikaan ihoa napakoittavan jännitteen fibroblastien ja kollageenisäikeiden välille. Mukana on myös kahta sokeria, jotka muodostavat ihon pintaan ohuen verkon ja saavat aikaan välittömän lifting-vaikutuksen. 99 € / 50 ml.