Saako hiukset todella kasvamaan shampoolla ja pillereillä? Näin Niinan hiukset muuttuivat kuukaudessa

Niina: Hair Lustin shampoo, hoitoaine ja lisäravinnekapselit

Auttoiko lisäravinne oikeasti?

Shampoon ja hoitoaineen plussat ja miinukset

Hiusvitamiinien plussat ja miinukset

Maria: Schwarzkopf Mad about Lengths -shampoo, -naamio ja -seerumi

Entä lopputulos?

Ammattilainen: ”Ravintolisää on suositeltavaa nauttia ainakin muutaman kuukauden”

Hiustenhoitotuotteet tukevat hiuksen kasvamista