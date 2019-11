6 naista kertoo rehellisesti, mikä omassa ulkonäössä on ollut vaikeinta hyväksyä: ”En halua, että minusta otetaan sivukuvia”

MyStyle

6 naista kertoo rehellisesti, mikä omassa ulkonäössä on ollut vaikeinta hyväksyä: ”En halua, että minusta otet

Reetta: ”Olen oppinut arvostamaan itsessäni myös erilaisuutta”





Jenni: ”On päiviä, kun haluaisin heittää peilin roskikseen”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Jenna: ”Se on sellainen kuin sen kuuluukin olla”





Anu: ”Nykyään tykkään poskipäistäni”





Taru: ”Yritän vain elää ja olla ajattelematta”





Noora: ”Minulla on ihmisiä, joille olen hyvä juuri näin”