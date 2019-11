Houkuttavatko hiuskoristeet, muttet tiedä, miten niitä käyttäisi? Ammattilaiset paljastavat 4 käytännön vinkkiä

MyStyle

Houkuttavatko hiuskoristeet, muttet tiedä, miten niitä käyttäisi? Ammattilaiset paljastavat 4 käytännön vinkki

Hiusasusteet ovat supertrendikkäitä. Tämän jutun jälkeen et enää joudu ihmettelemään, miten niitä voisi hyödyntää.

Me Naiset

Tässä lajissa ei voi mennä vikaan

Suosi parittomia määriä. Mietitkö, kuinka monta solkea tukkaan sujauttaisi? Mitään ehdotonta sääntöä ei tietenkään ole, mutta yleisesti ottaen ihmissilmää miellyttävät parittomat määrät. Nappaa siis käyttöön vaikkapa kolme tai viisi samantyylistä pinniä – tai halutessasi vaikka yhdeksän! Päätä koristeet asun mukaan. Valitse ensin, mitä puet päällesi, ja kokeile sitten, mikä asuste toimisi parhaiten kokonaisuuteen. Voit myös ottaa innoitusta vaikkapa vaatteidesi väreistä tai materiaaleista. Hiusten ei tarvitse olla putipuhtaat. Näyttävä hiuskoriste vie helposti huomion pienestä rasvaisuudesta. Itse asiassa vasta pesty tukka voi olla asusteiden käytössä jopa haitaksi, sillä pinnit ja soljet liukuvat helpommin pois paikoiltaan. Niiden aloillaan pitämiseen on muuten useampikin vippaskonsti. Kurkkaa kootut kikat tästä jutusta https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/lakkamyrsky-tupeeraus-ja-muut-kikat-joilla-saat-hiussoljet-pysymaan?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article .

Hiuskoristeiden kanssa pääsee helpolla. Tukkaa ei tarvitse juuri muotoilla tai asetella pikkutarkasti, kun mukaan lisää upean asusteen. Vaikka hiukset olisivat muuten vähän pörrössä tai lätässä, hiuskoristeet saavat kokonaisuuden näyttämään viimeistellyltä. Esimerkiksi panta on mainio huonon hiuspäivän pelastaja https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/hiukset-huonosti-ja-vain-minuutti-aikaa-huippukampaaja-kertoo-3?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article .



Tee keskijakaus ja kiinnitä hiukset pois kasvoilta pinnillä kummaltakin puolen.

Korista ponnari huivilla. Tarkoitukseen sopii myös mikä tahansa muu nauha tai kangassuikale, josta tykkäät.

Palmikoi nauha letin sekaan. Huivi on yllättävän monipuolinen asuste myös hiuksissa https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/huivi-monipuolisempi-asuste-kuin-uskotkaan-katso-22-erilaista-tapaa?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article , joten mikset hyödyntäisi sitä muillakin tavoin? Me Naiset kokosi aiemmin kosolti lisää vinkkejä siihen tähän juttuun https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/huivi-monipuolisempi-asuste-kuin-uskotkaan-katso-22-erilaista-tapaa?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article . Lisää vain hiuspanta. Siinä se – näin yksinkertaista se on! Ainoa haaste on valita, mikä olisi se mieleisin panta: muhkea samettinen vai kenties strassikoristeltu versio?

Hyödynnä koruja hiuksissa. Voit vaikkapa kiinnittää rintaneulan pinnillä tukkaan tai kietoa kaulakorun poninhännän ympärille. Vedä hiukset toiselta puolen pois kasvoilta ja kiinnitä ne kasalla perinteisiä hiuspinnejä. Pinnit voivat olla koristeltuja, mutta ihan tavallisetkin versiot näyttävät yllättävän tyylikkäiltä, kun niitä latoo kampaukseen useita.

Jos tarkempi näpertely ei ole juttusi, hanki valmiiksi koristeltuja välineitä. Kun hiuslenkkiin on kiinnitetty vaikkapa rusetti, syntyy upea tyyli melkein itsestään.

Kokeile yksinkertaistettua banaaninutturaa ja viimeistele se hiusklipsillä. Pitele hiuksia yhtenä osiona ja kieputa niitä peukalosi ympärillä, kunnes niistä muodostuu kieppi päätäsi vasten. Lisää sitten klipsi pitämään koko komeutta paikoillaan. Liukkaiden hiusten kanssa peruspinnit voivat lisäksi olla tarpeen. Myös lapsuudesta tutut pienet klipsipinnit ovat taas muotia ja tällä kertaa myös aikuisilla. Lisää vaikkapa perhosklipsejä huolettomasti sinne tänne.

Lisää kukkakoristeita toiselle puolelle hiuksia. Voit tehdä kukkapantoja ja pinnejä myös itse liimaamalla tavallisiin hiuspantoihin ja pinneihin tekokukkia.

