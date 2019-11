MyStyle

Kerro, millainen meikkaaja olet – testi kertoo henkisen ikäsi

<section></section><section><h2><p>Henkinen ikäsi on alle 25</p></h2><p><p><strong>ME NAISET |</strong> Meikkityylisi perusteella olet alle 25-vuotias. Meikkaminen on sinulle taidetta ja itseilmaisun muoto. Kokeilet rohkeasti uusia trendejä. Täysin meikittömänä kulkeminenkin on kuitenkin sinulle luonnollista.</p></p></section><section><h3><p>Henkinen ikäsi on 25–40</p></h3><p><p><strong>ME NAISET | </strong>Meikkaat arjessa yleensä aika hillitysti, sillä aikasi on kortilla. Meikkivoide, puuteri ja ripsiväri ovat ehostuksesi tärkeimmät tuotteet. Seuraat kauneustrendejä jonkin verran, mutta lähdet mukaan vain joihinkin.</p></p></section><section><h3><p>Henkinen ikäsi on 40–55</p></h3><p><p><strong>ME NAISET |</strong> Olet jo oppinut, mikä sinulle sopii ja mikä ei. Sinulla ei siis ole enää juuri tarvetta kokeilla uusia tyylejä. Arjessa haluat päästä vähällä, mutta juhliin panostat mielelläsi kunnolla.</p></p></section><section><h3><p>Henkinen ikäsi on yli 55</p></h3><p><p><strong>ME NAISET |</strong> Sinulla on oma vakiintunut luottomeikki, josta et helposti poikkea. Korkeintaan vaihtelet huulipunan väriä, mutta muutoin ehostuksesi pysyy melko muuttumattomana. Olet myös oppinut uskomaan itseesi ja näkemään parhaat puolesi.</p></p></section><section><h2><p>Miten opit meikkaamaan?</p></h2></section><section><h3><p>Mikä näistä tuotteista on ehostuksesi kulmakivi?</p></h3></section><section><h3><p>Valitset näistä mieluisin <strong>kulmakarvatyyli</strong>.</p></h3></section><section><h3><p>Kuvaile itseäsi meikkajana.</p></h3></section><section><h3><p>Millaista huulimeikkiä käytät mieluiten?</p></h3></section><section><h3><p>Mikä näistä juhlameikeistä nähtäisiin sinulla todennäköisimmin?</p></h3></section><section><h3><p>Minkä valitsisit?</p></h3></section><section><h3><p>Miksi meikkaat? Valitse tärkein syy.</p></h3></section>





