Talven 16 upeinta kenkäparia kolmeen eri tyyliin – mitkä sinä valitset?

Eläinkuosien suosio jatkuu. Kengissä villitsevät etenkin käärme- ja krokokuviot. Eläinkuosiset buutsit ovat asennemirkun valinta ja toimivat niin farkkujen kuin bilekoltun kanssa.Sukkana jalkaan! Joustava sukkavarsi nuolee nilkat esiin ja tekee muhkeankin talviasun siluetista siron.Reteämmän tyylin ystävä valitsee läskipohjaisen klassikon: maiharit.Talven ehdottomasti trendikkäimpien jalkineiden muotoilu on pöllitty vaelluskengiltä. Urbaaneissa vaelluskengissä käytännöllisyys ja mukavuus lyövät kättä tyylin kanssa.Kuvat: Valmistajat, Zuma / MVPhotos, AOPJuttu on ilmestynyt alun perin Me Naisissa.