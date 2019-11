MyStyle

Testasimme 16 uutta poskipunaa – kaksi sai täydet pisteet!

Lancôme Blush Subtil, 44,79 €





L'Oréal Paris Infaillible Longwear Shaping Blush Stick, 15,90 €





Maybelline Fit Me! Blush, 12,50 €





Buxom Wanderlust Primer infused Blush, 29 €

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Clarins Joli Blush – Radiance & Colour Long-wearing Blush, 36 €





It Cosmetics Bye Bye Pores Blush, 29 €





Korres Wild Rose Brightening Vibrant Colour Blush, 32 €





Physicians Formula Butter Blush, 14,95 €





Diego Dalla Palma Pattern Warm Blush, 33,90 €





Max Factor Crème Puff Blush Matte, 12,90 €





Artdeco Bronzing Blush, 32 €





IsaDora Blush Stick ’n Brush, 13,95 €





Korento Vitamin Infused Lip & Cheek Tint, 34 €





Boho Green Make-up Cheek & Lip Balm, 14,30 €





Lavera So Fresh Mineral Blush, 15,90 €





IsaDora Face Sculptor, 27,90 €