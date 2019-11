MyStyle

Nina tilasi netistä ihanan neuleen – järkyttyi saamastaan tekeleestä: ”Se haju, kun paketin avasi...”

https://www.is.fi/haku/?query=heidin

Jannen talvitakkien tarina













Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Olisin saanut ihan ok takin näiden ruputakkien hinnalla”

Paulan ensimmäinen ja viimeinen tilaus









”Se ei ole edes neule”