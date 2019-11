MyStyle

Sähköistyykö tukka talvella? Kampaajat kertovat, miten ehkäiset ärsyttävän ilmiön

Kosteuttava shampoo. Ilma on talvisin kuivempaa. Käyttämällä kosteuttavaa shampoota voi minimoida kuivuuden hiuksiin aiheuttamat vauriot. Hiusöjy. Levitä ravitsevaa öljyä kosteisiin hiuksiin, niin ne eivät kuivuttuaan sähköisty – ainakaan ihan niin paljoa. Kampaaja Jaana Mäyrä https://www.is.fi/haku/?query=jaana+mayra kertoi Me Naisille https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/kampaajat-paljastavat-3-tuotetta-joita-suomalaisnaiset-arastelevat?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article aiemmin, että suomalaiset arastelevat usein hiusöljyjen käyttöä, sillä niiden pelätään tekevän hiuksista raskaan ja likaisen näköiset. Lättätukan välttämisessä ratkaisevaa onkin öljyn määrä. Katso tästä jutusta https://www.menaiset.fi/artikkeli/tyyli/kauneus/osaatko-kayttaa-hiusoljya-oikein-huomioi-6-asiaa?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article muutkin neuvot, jotka öljyn valinnassa ja käytössä kannattaa huomioida. Fööni vaihtoon. Monissa hiustenkuivaajissa on nykyisin niin kutsuttu ioniteknologia eli ne vapauttavat ilmaan negatiivisia ioneja. Sen ansiosta hiukset kuivuvat nopeammin matalammilla lämpötiloilla. Hellempi kuivaus pitää hiukset paremmassa kunnossa, jolloin niiden pitäisi säästyä myös sähköistymiseltä. Hiuksia ei myöskään kannata suotta föönata aivan rutikuiviksi, vaan niihin saa jäädä aavistus kosteutta. Hiusharjojen puhdistus. Hiusharjatkin kaipaavat toisinaan kunnon puhdistusta, sillä niihin kertyneet tuotejäämät saattavat haitata hiusten muotoilua. Tee siis harjalle välillä kunnon syväpuhdistus pelkän irtohiusten poistamisen sijaan. Tarkoitukseen käy syväpuhdistava shampoo https://www.menaiset.fi/artikkeli/tyyli/kauneus/nayttaako-hiusharjasi-takkuiselta-koiralta-ala-heita-sita-viela-pois?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article tai vaikka astianpesuaine. Oikeat muotoilutuotteet. Tekstuuria antavat hiustuotteet sisältävät usein alkoholia, mikä voi kuivattaa hiuksia. Talvella hiusteen muotoiluun ja viimeistelyyn kannattaa käyttää suihkeiden sijaan voidemaisia tuotteita. Sipaisemalla latvoihin hitusen viimeistelyvoidetta sähköisyyden saa kätevästi kuriin. Hiustenhoitolaput. Nykyään on olemassa myös niin kutsuttuja hiustenhoitolappuja, joilla hiuksia sivellään. Ne voivat pelastaa tilanteen, jos hiuskriisi yllättää kesken työpäivän tai juhlissa. Sähköisyyttä poistavat laput sisältävät tavallisesti öljyä, joka silottaa hiusten pintaa. Ne ovat siis hieman kuin kasvopaperi hiuksille, mutta sillä erotuksella, että ne eivät poista kiiltoa vaan lisäävät sitä.

