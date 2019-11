MyStyle

Tässä on suomalaisnaisten suosikkitukka – 8 000 vastasi ja tulos on selvä

Pixie cut eli lyhyt leikkaus

Polkkatukka

Lob eli pitkä polkka

Voimakkaasti kerroksittain leikattu shag-tukka

Pitkät hiukset

Superpitkät hiukset

Suomalaisten suosikki

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Pitkät hiukset kakkosena





Lob on täydellinen malli ohuille hiuksille





Leikkaa näin





Myös julkkisten suosiossa





Lue myös

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/ohuthiuksinen-usein-kampaajan-suosikkiasiakas-ja-6-muuta-asiaa-jotka?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article

https://www.menaiset.fi/artikkeli/tyyli/kauneus/sopivatko-lyhyet-hiukset-sinulle-kahden-sekunnin-kikalla-se-selviaa?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/hiukset-huonosti-ja-vain-minuutti-aikaa-huippukampaaja-kertoo-3%09https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/hiukset-huonosti-ja-vain-minuutti-aikaa-huippukampaaja-kertoo-3?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article