Testissä uudet kasvovoiteet: Yhdelle purkille täydet pisteet

1. Sekaihon pelastaja: Elizabeth Arden Eight Hour Great 8 Daily Defense Moisturizer SPF 35, 45 € / 45 ml





2. Aikuisen ihon suosikki: Evolve Organic Beauty Multi Peptide 360, 31,90 € / 60 ml

3. Kevyt syväkosteuttaja: Ole Henriksen Nurture Me, 59,50 € / 50 ml

4. Apteekin parhaimmistoa: Avéne Hydrance Optimale UV Riche SPF 20, 26 € / 40 ml

5. Superkosteuttaja yökäyttöön: Skin Treat Nutrient Enriched, 17,90 € / 50 ml

Monitoimivoide toimii primer-voiteena ja kosteusvoiteena sekä suojaa ihoa UV-säteilyltä ja siniseltä valolta. Geelivoide ehkäisee ihon rasvoittumista ja kirkastaa ihoa.Lupaus primerin ja päivävoiteen yhdistelmästä kuulostaa mielenkiintoiselta. Geelivoide on helppo annostella pumppupullosta. Voide imeytyy salamana, ja meikkivoiteen voi levittää päälle jo muutaman minuutin kuluttua. Sekaiholle aamulla levitetty meikki näyttää vielä pitkän päivän jälkeen poikkeuksellisen raikkaalta.Aikuiselle iholle tarkoitettu anti-age -voide syväkosteuttaa ja kiinteyttää kuivaa ja ikääntyvää ihoa. Luonnonkosmetiikkavoide saa tehonsa superfoodeista.Täyteläinen voide levittyy kuin unelma, ja purkki on todella riittoisa. Juonteet eivät heti katoa, mutta iho tuntuu ihanan sileältä. Kuivalle iholle voide sopii päiväkäyttöön, sekaiholle tehohoitona yöksi. Plussaa hyvin miedosta tuoksusta!Kuivan ja herkän ihon syväkosteuttava ja hoitava voide pehmentää ihoa vitamiinien ja öljyjen avulla. Voide rauhoittaa punoittavaa ihoa ja kosteuttaa pitkäkestoisesti.Hauskan hyytelömäinen voide imeytyy iholle nopeasti. Levitän voidetta yöksi, ja kevyestä koostumuksesta huolimatta iho on vielä aamullakin todella heleä ja kimmoisa. Voide sopii kaikille ihotyypeille sekä yö- että päiväkäyttöön.Apteekkisarjan voide on suunniteltu kuivalle ja erittäin kuivalle iholle. Samettinen voide jättää ihon pehmeäksi, kimmoisaksi ja heleäksi jopa 24 tunnin ajaksi.Voide sopii mainiosti herkistyneelle iholle, imeytyy hyvin ja toimii meikin alla. Lupaus täyteläisyydestä jää kuitenkin aavistuksen vajaaksi. Voide on kyllä kosteuttava, mutta talvikuukausina se kaipaa varsinkin pintakuivalle iholle seurakseen kosteuttavan seerumin.Runsaasti antioksidantteja sisältävä voide kosteuttaa, ravitsee ja vahvistaa ihoa sekä edistää kollageenin tuotantoa. Täyteläinen voide sopii sekä yö- että päivävoiteeksi.Voide on todella kermainen, ja ensimmäinen ajatus on, tuijottavatko aamulla peilistä näppyläiset kasvot. Pelko on kuitenkin turha. Kasvot tuntuvat aamulla todella hoidetuilta. Meikin alle koostumus on kuitenkin vähän liian tuhti.Juttu on alun perin julkaistu Me Naisissa 44/2019.