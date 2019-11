MyStyle

Nenna, 23, täytti huulensa ja sai ne täyteen patteja – asiantuntija nimeää syyn ja operaation riskit

Uusi tekijä oli suuri helpotus

”En menisi halvimman perässä”

Suomessa täyteainehoitoa saa tehdä kuka vain, ja jopa minä voisin mennä koulutukseen ja alkaa pistämään ihmisiä. Kannattaa siis olla tarkka.





Lopputulos arvaamaton

Jos vastaanotolla luvataan vuoden tai kahden kestävyyttä, en uskaltaisi semmoista ainetta huuliini ottaa.

”Enemmän hallaa kuin hupia”

Itse lähden siitä, ettei asiakkaan minäkuvaa haluta muuttaa, vaan tuoda pieni lisävivahde hänen kasvoihinsa.

Paljon hyviä ja osaavia pistäjiä

Positiivinen kokemus





Volyymiä, symmetriaa ja uutta ilmettä

Tänään luokseni on tulossa asiakas, jolla on tosi kapea alahuuli. Surumielistä tai äkäisen näköistä ilmeeseen saadaan pienesti nostettua tai ainakin kevennettyä.