Olisitko uskonut? Takavuosien parjatuimmat hiusmallit potta- ja takatukka palaavat taas muotiin

1. Charlize Theron ja pottatukka

https://www.instagram.com/p/B4JMr-OBUOo/

2. Rita Ora ja takatukka

https://www.instagram.com/p/B1U4WzoFKNF/

3. Céline Dion ja pottatukka

https://www.instagram.com/p/B0nuAihnDgU/

https://www.instagram.com/p/B0sAIK7FNvi/

4. Barbie Ferreira ja takatukka

https://www.instagram.com/p/B2Pn_nYJ5C7/

5. Kaia Gerber ja pottatukka

https://www.instagram.com/p/B3ow1G0p4e2/

6. Billie Eilish ja takatukka

https://www.instagram.com/p/B4a1ljmlJpj/

