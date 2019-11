MyStyle

Sinulla on luultavasti aivan liikaa vaatteita – näin kokoat toimivan ja ekologisen vaatekaapin

Suurin osa käytetyistä vaatteista poltetaan

Näin kokoat ekologisemman vaatekaapin

1. Ensin pää kaappiin

2. Kirppistele ja lainaa

3. Syynää materiaalit

4. Hypistele

5. Lintsaa pesusta

6. Anna uusi koti

