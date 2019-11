MyStyle

Meikkitaiteilija neuvoo tekniikan, jolla raskasluominenkin saa upeat kissansilmät

Ei kissansilmä vaan siipi

Näin teet rajauksen itse

Mitä pehmeämpi iho on, sitä pehmeämpi tai nestemäisempi tuote kannattaa valita. Silloin se liukuu paremmin.

Rajaus tehdään silmät auki. Älä siis sulje silmiä, ellei niin erikseen neuvota.

Pidä silmät auki ja piirrä rajauskynällä silmän ulkonurkasta ulos- ja lievästi ylöspäin. Tällöin rajauksen ”siivestä” tulee sen muotoinen kuin tarkoititkin. Jos rajauksen tekee silmät kiinni, voi olla, että se näyttää hyvältä vain silmät kiinni ja muuttuu vänkyräiseksi, kun silmät avaa – ja kukapa kävelisi silmät suljettuina ympäriinsä. Alkuun vain hahmotellaan rajauksen muoto, eli tässä vaiheessa ei tarvitse huolehtia rajauksen siisteydestä, vaan se hoidetaan vasta myöhemmin. Kun rajaus on haluamasi pituinen, piirrä toinen viiva rajauksen ulkonurkasta takaisin kohti ripsirajaa siten, että se ylittää kohdan, jossa yläluomi katkaisee rajauksen. Viivaan on siis tarkoituskin jäädä rako, joka näkyy, kun silmät sulkee. Väritä alue, joka jää rajausviivojen väliin, kun silmät ovat auki. Yritä olla värittämättä silmäluomen muodostaman poimun sisään. Lisää rajaus silmän ulkonurkan siivestä ripsirajaa pitkin silmän sisänurkkaan. Tässä vaiheessa voit pitää silmäsi kiinni. Pehmennä rajausta halutessasi. Levitä jo paikallaan olevaa rajausta silmänrajaussudilla siten, että se on yhtenäinen eikä rajaukseen jää rakoja. Rajauksen tulisi näyttää täysin yhtenäiseltä, kun katsot silmät rentoina suoraan eteenpäin. Jos ”siiven” ja ripsirajan tyvessä olevan rajauksen väliin jää vielä rakoa, yhdistä ne silmänrajausten tekemiseen tarkoitetulla sudilla. Voit käyttää pelkkää sutia tai ottaa siihen väriä teroitetusta rajauskynästä. Mitä ohuempi ripsien tyvessä oleva raja on, sitä pienempänä voit pitää siipeen tulevan mutkan. Jotta silmän ulkonurkassa oleva muoto ei näyttäisi vahingolta, viimeistele se korostamalla mutkaa silmänrajaussudilla, johon olet ottanut väriä teroitetusta rajauskynästä. Jos lopputulos näyttää liian raskaalta, voit siistiä rajausta poistamalla ylimääräisen rajausvärin silmän ulkoreunassa olevasta ”mutkasta” kuivalla vanupuikolla. Vasta tässä vaiheessa rajaus siistitään lopulliseen muotoonsa. Tummenna hahmottelemasi muoto, ja tarkenna reunoja valitsemallasi rajaustuotteella. Toinen värikerros myös pidentää meikin kestoa. Valmista!

Kaksi tyyliä samalla kerralla

