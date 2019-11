MyStyle

Oletko huomannut? Katie Holmes käyttää seitsemää vaatetta, joilla luo todella helposti hyviä asuja

1. Pitkä villakangastakki





Kurkkaa ostos- ja stailausvinkit esimerkiksi täältä: Villakangastakki on talven monikäyttöisin ja hienostunein valinta – katso kolme upeaa asua https://www.is.fi/mystyle/art-2000006292813.html





2. Simppeli neule









Kokosimme kauniit ja luonnonmateriaaleista koostuvat neuleet jo aiemmin syksyllä: 21 ihanaa neuletta juuri nyt – missään näistä ei ole neulemateriaalien pahista, jota ei kannata ostaa koskaan https://www.is.fi/mystyle/art-2000006248234.html

3. Bleiseri ja 4. valkoinen t-paita





5. Midimittainen hame





6. Suorat farkut





11 ostamisen arvoiset farkut kokosimme tänne: Parhaat farkut tänä syksynä – onko sinulla jo omasi? https://www.is.fi/mystyle/art-2000006230208.html

7. Matalat nyörinilkkurit





Löydä oma parisi esimerkiksi täältä: Nämä kengät ovat nyt joka paikassa – suomalaiset ostavat myös marketista https://www.is.fi/mystyle/art-2000006240699.html