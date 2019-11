Juhlakausi on täällä! 5 asukokonaisuutta, jossa voit lähteä töistä suoraan pikkujouluihin

MyStyle

Etkö syty kimaltavasta pikkujoulumuodista? Tuntuuko ajatus erillisten pikkujouluvaatteiden ostamisesta epäekologiselta?Kiva pikkujoulutyyli syntyy myös asusteilla ja yhdistelemällä arkivaatteita jännästi. Mikä parasta, nämä tyylit toimivat ysistä yöhön!Vaateliikkeiden rekit ovat juuri nyt pullollaan vekkihameita. Valitse hitusen kimaltava materiaali ja yhdistä saman sävyisiä kuoseja keskenään.Nopein tapa lisätä pikkumustaan trendipisteitä: paina päähän muhkea samettipanta.Älä suotta poistu mukavuusalueelta. Yhdistä arjen luottoneule villiin kuosihameeseen tai nahkahousuihin.Trendikäs ruutubleiseri näyttää juhlissa freesiltä kauluspaidan ja tumman-sinisten farkkujen kanssa. Jos asu tuntuu liian asialliselta, viimeistele se kreiseillä korviksilla.Monikäyttöisin mekko on ryhdikästä neulekangasta. Arkena neulemekko toimii myös farkkujen päällä ja väljän neuletakin alla.Kukkakuosi puhuttelee talvellakin, kun sävyt ovat syviä. Buutsit ja pitkä takki tuovat asuun ihanan retron fiiliksen.Juttu on julkaistu alun perin Me Naisissa 43/2019.