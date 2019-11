MyStyle

3 upeaa pikakampausta, jotka pelastavat huonoimmankin hiuspäivän – onnistuvat minuutissa

1. Siisti niskaponnari

https://www.instagram.com/p/B2w1T_lB35u/?utm_source=ig_embed

2. Sotkuinen sykerö

https://www.instagram.com/p/B3uTigtBTHr/?utm_source=ig_embed

Heilauta pää ylösalaisin. Suihkauta harjaasi hieman hiuslakkaa ja kampaa kaikki hiukset päälakea kohti. Kerää hiukset kokoon hiuslenkillä tai muhkealla hiusdonitsilla. Kääntele hiuslenkki tai -donitsi paikoilleen, kunnes nuttura pysyy tukevasti paikoillaan. Jos hiussuortuvia jää vapaaksi, voit kiinnittää ne paikoilleen kauniilla pinnillä.

3. Hiuspanta apuun

https://www.instagram.com/p/B2e5T9xAXxz/?utm_source=ig_embed

