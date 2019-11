Näin suomalaiset käyttävät silmälaseja – osalla jopa 5 erilaiset kehykset: ”Näyttävät olevan muut enemmän käytännöllisiä kuin muodikkaita”

MyStyle

Näin suomalaiset käyttävät silmälaseja – osalla jopa 5 erilaiset kehykset: ”Näyttävät olevan muut enemmän käyt

Toisella yhdet lasit 20 vuotta, toisella käytössä kerralla viidet

Itsellä käytössä yhtäaikaa viidet lasit, joista valitsen pukeutumiseen ja fiilikseen sopivat. Käytän tarjoukset hyväksi, niin en mene konkurssiin.





Suomen hinnat harmittavat, osa suuntaa ulkomaille

”Voisin vaihtaa lasit vuosittain!”





Olishan se kiva, jos omistaisi useammat rillit.





Tällaisia silmälaseja suomalaiset haluavat

Optikko ylipuhui kerran ostamaan punaiset kehykset. Kaduin välittömästi.

Kokemuksia kehysostoksilta: ”Parhaat mitä minulla on ollut”

Optikko katseli minua hetken, otti lasit hyllystä ja se oli siinä! Ammattilaiset on vaan niin huippuja!





Lukijan vinkki silmälasiostoksille