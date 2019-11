MyStyle

Toimituksen luotetuimmat huulirasvat: ”Melkein pelottaa suositella, kun tätä on jo vaikeaa löytää kaupoista”

Huulet pussailukuntoon: Jack Black Intense Therapy Lip Balm





Erityisesti ulkoiluun: The Body Shop Hemp Heavy-Duty Lip Care





Tarkkana värissä: Labello Original





Yhdestä en luovu: Bepanthen Voide/Salva





Ihotautilääkärin suosituksesta: Locobase Repair





Makuvaihtoehtoja: Hurraw!





Välillä loppuunmyyty: Hawaiian Tropic Lip Balm





By Terry Baume de Rose Lip Care





Muista myös joka talven vinkki

Älä unohda kuorintaa

”Jostain syystä sain kerran kaupanpäälliseksi näytetuubin miesten huulirasvasta – ja ihastuin täysin! Täyteläisellä ja notkealla voiteella huulet saa nopeasti pussailukuntoon, enkä keksi mitään syytä, miksei tämä sopisi myös naisille.””Hankin joka talveksi hamppuhuulivoiteen. Sopii erityisen hyvin ulkoiluun estämään rohtumista. Hampunsiemenöljyn tuoksu ja maku ovat sen verran voimakkaat, että kannattaa tuoksutella testeriä ennen ostopäätöstä.””Maailman simppelein markettikama, mutta tämä Labellon pari euroa maksava perushuulirasva on ollut luottotuote jo vuosia. Jos ei kaipaa mitään ekstrahoitavuutta, vaan on aivan ”normaalisti” talvella kuivuvat huulet, tämä on todella hyvä tuote. Pitää kosteuden monta tuntia ja riittää, kun sipaisee joitain kertoja päivässä. Tämän kanssa ei ole kertaakaan tarvinnut kärsiä kuivista huulista. Mutta huomio: sen pitää olla nimenomaan tummansininen Labello, muut eivät ole niin hyviä.””Ei ole Bepanthenin voittanutta! Tätä holvaan huulille öisin ja heti aamulla. Luottotuote jo vuosikausia. Hoitaa jo vaurioitunutta ihoa ja suojaa vaurioitumasta lisää. Yhdestä en luovu, ja se on tämä.””Ennen laukussani kulki aina perinteinen Bepanthen, mutta ihotautilääkärin suosituksesta se korvautui vuosia sitten toisella apteekkituotteella. Locobasen paksu voide sopii loistavasti huulille, mutta muuallekin erityisen kuivalle, hilseilevälle ja halkeilevalle iholle. Rasvainen voide sisältää muun muassa ihossa luonnostaan esiintyviä ja ihon suojakerrosta korjaavia keramideja. Lisäksi se on hajusteeton, väri- ja säilöntäaineeton.””Toimistokäytössä menossa jo ties kuinka mones putkilo Hurraw!-merkin sävyttävää lempparia Black Cherryä. Kaunistaa huulet ja pitää ne pehmeinä, ei tahmaa, ihana! Plussaa luonnollisuudesta ja laajasta valikoimasta, näistä löytyy makuvaihtoehtoja.””Ihan paras! Melkein pelottaa suositella, kun tätä on jo nykyään välillä vaikeaa löytää keskustan kivijalkakaupoista. Käytän valehtelematta joka päivä huulirasvana nuden huultenrajauskynän kanssa tai ilman. Ihana tuoksu, kolmenkympin suojakerroin ja superkosteuttava, mutta silti matta lopputulos! Ei siis kiillä normaalien huulirasvojen tavoin ja on ehdoton suosikkini myös talvella siksi, ettei ”jähmety” huulilla kylmässä.””Tätä purkkia kutsutaan huulirasvojen Rolls-Royceksi, enkä voi olla eri mieltä. Hoitaa ja pehmittää välittömästi, ja erityisen hyviä tuloksia tulee käyttämällä yön yli. Ainut miinus on hinta, sillä tuote ei ole erityisen riittoisaa.”Jos mikään huulivoide ei tunnu enää auttavan, voi turvautua myös muihin erikoisvoiteisiin. Jo parina talvena vinkkaamamme voidekikka toimii edelleen: rohtuneisiin huuliin ja kuivaan suunympärykseen voi auttaa silmänympärysvoide.Silmänympärysvoiteet on suunniteltu herkälle silmänympärysiholle, joten ne sopivat myös ohuelle huulten ja huultenympärysiholle. Silmänympärysvoidetta voi levittää runsaan kerroksen esimerkiksi yöksi, jolloin se saa vaikuttaa rauhassa pitkään.Usein huulet saa myös parempaan kuntoon kevyellä kuorinnalla. Kun vanhat ja kuivahtaneet ihosolut saa pois tieltä, hoitavat voiteet pääsevät vaikuttamaan huuliin paremmin.