Liukuväri on yksi vuoden suosituimmista kynsityyleistä – ammattilainen vinkkaa, miten valitset yhteensopivat sävyt

MyStyle

Liukuväri on yksi vuoden suosituimmista kynsityyleistä – ammattilainen vinkkaa, miten valitset yhteensopivat s

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

1. Rakenna suosikkivärin ympärille

https://www.instagram.com/p/B4X0OeiHeen/?utm_source=ig_embed

https://www.instagram.com/p/B4DkKMvjURP/?utm_source=ig_embed

2. Innostu makupaloista

https://www.instagram.com/p/B3hwXwEnIyz/?utm_source=ig_embed

https://www.instagram.com/p/B1jA5AYno-_/?utm_source=ig_embed

3. Kynnet asun mukaan

https://www.instagram.com/p/B0Wydocpgqd/?utm_source=ig_embed

https://www.instagram.com/p/B2K6_eOH-Aw/?utm_source=ig_embed

4. Mihin katse kiinnittyy?

https://www.instagram.com/p/BIF_6dYAqSg/?utm_source=ig_embed

Lue myös:

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/kuinka-monta-kerrosta-kynsilakkaa-kannattaa-ihan-oikeasti-laittaa

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/kuumin-kynsitrendi-juuri-nyt-ihanan-kaytannollinen-8-kuvaa-todistaa

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/kuinka-monta-kerrosta-kynsilakkaa-kannattaa-ihan-oikeasti-laittaa?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article

https://www.menaiset.fi/artikkeli/tyyli/kauneus/ala_revi_nain_poistat_geelikynnet_kotikonstein