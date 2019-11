MyStyle

Vaatejätti Zalando postittaa 116 miljoonaa tilausta vuodessa – ilmoitti nyt radikaalista ratkaisusta

Muotijätit reagoivat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jokaisesta vaatelähetyksestä 2 kiloa hiilidioksidia

Näin päästöt kompensoidaan