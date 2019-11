MyStyle

Testasimme 4 hiustenmuotoiluvälinettä, jotka lupaavat tehdä ihmeitä tukalle

1. Kikkurat joka lähtöön





2. Puikolla kokoa ja kiharaa

3. Modernin päivän papiljotit

4. Pyöröharjan paras kaveri

Kampaajien hehkuttama Ghd:n uutuusrauta lupaa mullistaa kihartamisen. Kourumaisen muotoisella raudalla saa tehtyä niin rentoja surffilaineita kuin tiukempia kiharoita kaikenpituiseen tukkaan polkasta lähtien. Raudan käyttö vaatii hieman harjoittelua, jotta liu’utuskulman saa optimaaliseen asentoon. Aluksi laineista tulee keskenään enneminkin kaukaisia serkuksia kuin siskoksia, mutta hetken treenaamisen jälkeen raudalla saa luotua todella sileitä ja kauniita kiharoita. Muista antaa kiharoiden viiletä ennen aukaisemista, jotta hius muistaa muodon ja kihara kestää pidempään!Ghd Oracle -kiharrinrauta, 259 €.Puikko tekee kiharasta erityisen sileän ja pitävän, sillä pelkän pinnoituksen sijaan koko kiharrinosa on keraaminen. Puikossa on kolme eri lämpötilaa. Ohuelle tai värjätylle hiukselle lämpö kannatta pitää matalana. Karhealle, paksulle tai valmiiksi kihartuvalle hiukselle sopivat hieman korkeammat lämpötilat. Lämpötilalla voi pelailla myös toivottua lopputulosta ajatellen: alhaisemmalla lämmöllä tukkaan saa volyymiä, kun taas kunnon kiharaa varten lämpöä kannattaa nostaa seuraavalle tasolle. Puikko on hieman perinteistä pienemmän kokonsa takia parhaimmillaan hartiapituisille ja sitä lyhyemmille hiuksille.Cloud Nine The Micro Wand -kiharrinpuikko, 129 €.Cloud Ninen rullat ovat kuin 2000-luvulle päivitetyt papiljotit. Rullat lämpenevät 90-luvun kulttisuosikkia aromipesää muistuttavan laitteen sisällä neljässä sekunnissa. Rullia voi käsitellä huoletta paljain käsin, sillä ne kuumenevat ulkopinnan sijaan sisältäpäin. Rullia saa viidessä eri koossa, ja ne kiinnitetään klipseillä. Piippaus ilmoittaa, kun on valmista. Rullilla saa tehtyä varsinkin pitkään tukkaan kivaa kiharaa, mutta parhaiten ne toimivat tuomaan hiuksiin volyymia ja luonnollista liikettä. Vaikka rullia on pakkauksessa vain neljä, se ei haittaa, koska rullat lämpenevät todella nopeasti ja niiden paikkaa voi vaihtaa pikaisen uudelleenlämmityksen jälkeen.Cloud Nine The O Roller -rullat, 29,50 € / 4 kpl, Cloud Nine The O Pod -pesä 287 €.Hiustenkuivaajalla on yllättävän iso merkitys, jos hiuksia haluaa kuivatessa muotoilla ja saada niistä sileät. Kevyessä föönissä on mukana hassun näköinen reikäsuutin, joka osoittautuu käytössä mainioksi. Föönin mukana tulee pyöröharja, ja suutin on muotoiltu niin, että hiukset liukuvat todella sujuvasti harjan ja suuttimen välissä. Hiukset jäävät kuivauksen jäljiltä ilmaviksi ja sileiksi. Laitteessa on mukana tavanomaisten lämpö- ja puhallintehoasetusten lisäksi turbovaihde, jolla paksumpikin tukka kuivuu nopeasti.Remington Curl&Straight Confidence -hiustenkuivaaja, 44,95 €.Juttu on julkaistu alun perin Me Naisissa 41/2019.