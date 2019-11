MyStyle

Jotain uutta kynsiin? Inspiroidu tämän hetken isoimmista kynsitrendeistä!

Pikkuisia sydämiä

https://www.instagram.com/p/B333YXMgJ6H/?utm_source=ig_embed

https://www.instagram.com/p/B35DuClF9HB/?utm_source=ig_embed

https://www.instagram.com/p/B3mZJiSDhEK/

Kuin kilpikonnan kuori

https://www.instagram.com/p/B3MzLDApuqd/?utm_source=ig_embed

https://www.instagram.com/p/B39_K9Rp4Bg/?utm_source=ig_embed

https://www.instagram.com/p/B3_Jyb0g4wF/

Uusi versio ranskalaisesta manikyyrista

https://www.instagram.com/p/B1Bs6cwlvAG/?utm_source=ig_embed

https://www.instagram.com/p/BzYoPPqghv3/?utm_source=ig_embed

https://www.instagram.com/p/B4B0i3ggrf0/

Aavistus terrakottaa

https://www.instagram.com/p/B3vlAJYJfDK/?utm_source=ig_embed

https://www.instagram.com/p/B0ZGZjJAXOJ/?utm_source=ig_embed

https://www.instagram.com/p/B37RZbJl57_/?utm_source=ig_embed

Kynsinauhoja myöden

https://www.instagram.com/p/BvHU77jHHFp/?utm_source=ig_embed

https://www.instagram.com/p/B29X6MQHDLP/

https://www.instagram.com/p/By215_iAJ9l/?utm_source=ig_embed

Helmien lumo

https://www.instagram.com/p/BdtB2ZfnKjm/?utm_source=ig_embed

https://www.instagram.com/p/Bp0JM9Kg4DY/?utm_source=ig_embed

https://www.instagram.com/p/B06VVo7F1i-/?utm_source=ig_embed

https://www.instagram.com/p/Bvmi2MTB-uQ/?utm_source=ig_embed

