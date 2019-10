Kampaaja kertoo, miten ohut suomitukka kannattaa leikata: ”Joku tulee aina kadulla kehumaan” – vinkit myös paksuille hiuksille

MyStyle

Kampaaja kertoo, miten ohut suomitukka kannattaa leikata: ”Joku tulee aina kadulla kehumaan” – vinkit myös pak

Kaksi asiaa ratkaisee lopputuloksen – varo ”cockerspanielin korvia”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ohut tukka vaatii suoran muotolinjan, kiharat parasta leikata kerroksittain

https://www.instagram.com/p/B1iyj7RFXk1/

Paksu polkkatukka saattaa vaatia ”alussiilin”





Lue myös:

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/mallia-90-luvun-luokkakuvasta-kampaaja-vinkkaa-kuinka-kaytat-hiussolkia

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/kuinka-usein-hiukset-oikeasti-kannattaa-leikata-kampaajat-antavat

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/haluatko-nayttaa-freesilta-kampaaja-kertoo-millainen-hiustyyli-nuorentaa