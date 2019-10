MyStyle

Luonnonkosmetiikka toimii myös hiustenhoidossa – 4 huipputuotetta

Redkenin Nature+ Science-linjassa on ekosertifioidut pesuaineet värjätyille, kuiville ja tuuheutta kaipaaville hiuksille. All Soft -linjan hoitoaine sisältää mm. koivun mahlaa, 25,50 € / 250 ml. Kotimaisen Four Reasonsin pakkaukset on valmistettu kierrätysmuovista ja korkit merestä ongitusta muovijätteestä. Volume-linjan Texture Mist -suihke antaa föönauksen pohjalle tuuheutta, 17,90 € / 150 ml. Ennen pesua laitettava Mádara 3 Min Growth Boost Scalp Treatment -hiuspohjaseerumi tuuheuttaa ja vahvistaa hiuksia. Tehoaineet saadaan sienistä, 29,90 € / 100 ml. Rahua Legendary Amazon Oil -hiusöljy on ansainnut legendaarisen arvonimensä: jo pari tippaa tekee tukasta todella pehmeän, 55 € / 47 ml.

Suurin kynnys vaihtaa perustuotteet luonnonkosmetiikkaan on yleensä hiustenhoidossa. Tuleeko tukasta puhdas ja pysyykö kampaus kohdillaan?Enää siirtyminen luonnonmukaiseen shampooseen ei tarkoita ainakaan vaahdosta luopumista: kekseliäät kemistit ovat kehittäneet muun muassa kookoksesta ja maissista valmistettuja pesuaineita, jotka vaahtoavat vallan hyvin. Hoitavat ominaisuudet saadaan yleensä luonnonöljyistä.Muotoilupuolella volyymi- ja suolasuihkeet pärjäävät mainiosti perinteisten tuotteiden rinnalla.Juttu on julkaistu alun perin Me Naisissa 40/2019.