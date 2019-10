MyStyle

Ihana tapa käyttää luomiväriä! ”Merenneidon kyyneleet” on uusin villitys, joka korostaa silmiä kauniisti

Kaikki alkaa värin valinnasta. Huomaat, mikä väri sopii ihosi ja silmiesi väreihin, kun pitelet luomiväriä kasvojesi vieressä. Jos sopivan värin löytäminen tuntuu vaikealta, voit katsoa vinkkejä vaikkapa googlettamalla värikarttoja, jotka kertovat vastavärit. Usein vastavärejä käyttämällä saa silmät korostumaan: esimerkiksi violetti tuo vihreät silmät kauniisti esiin https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/tiesitko-etta-vihreissa-silmissakin-useita-eri-savyja-listasimme-parhaat?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article . Voit hakea inspiraatiota myös asustasi.

Valitse sopiva sivellin. Käytä sivellintä, joka sopii juuri sen kokoiselle alueelle, jolle aiot luomiväriä levittää. Tässä tyylissä väriä tulee vain pieneen kohtaan, joten kannattaa suosia siroa sivellintä. Jos haluat saada aikaan tarkkarajaista jälkeä, valitse viistopäinen sivellin.

Koostumuksella on väliä. Kun käytössä on kirkas väri, voidemaiset tai nestemäiset luomivärit toimivat parhaiten. Ne kuivuvat nopeasti, eikä niitä tarvitse kiinnittää erikseen puuterilla.

