5 luonnonkosmetiikan tehotuotetta kasvoille – yhtä hehkuttavat meikkialan ammattilaisetkin

Luonnonkosmetiikka on kehittynyt huimasti.

Kotimaisen luksuskosmebrändi Unna Nordicin Aina-kollageenibuusteri tukee ihon omaa kollageenintuotantoa, 61 € / 30 ml. Ranskalainen Pulpe de Vie Brrright -silmänympärysvoide tekee ihosta näkyvästi heleämmän, 13 € / 15 ml. Garnierin Bio-linjan Fresh Lemongrass -putsari jättää sekaihon pehmeäksi, 8,50 € / 150 ml. Aikuisen ihon Mossa Vlift Wrinkle Resist -päivävoide silottaa ja kosteuttaa kasvoja meikin alla, 18,30 € / 50 ml. Novexpert Vitamin C Booster -seerumia ovat hehkuttaneet monet meikkialan ammattilaiset, eivätkä suotta: seerumi todella kirkastaa ja tekee ihosta pehmeän, 56 € / 30 ml.

Luonnonkosmetiikka on kirinyt huimasti kiinni perinteistä kosmetiikkaa myös ihonhoidossa. Joukosta löytyy niin tehokkaita anti-age-voiteita, epäpuhtauksien hoitoon tarkoitettuja tuotteita kuin superkosteuttavia seerumeitakin. Tehonsa hoitavat tuotteet saavat esimerkiksi marjoista, hedelmistä ja kasviuutteista.Aina ei tule edes ajatelleeksi, että jo pidempään käytössä ollut purkki onkin luonnonkosmea. Esimerkiksi arganöljyä ja sheavoita myydään sellaisenaan kropan kosteutukseen.Juttu on julkaistu alun perin Me Naisissa.