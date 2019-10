MyStyle

Minkä värinen luomiväri saa vihreät silmät loistamaan? Täsmävinkit eri sävyisille vihreille silmille

Tiesitkö, että vihreissä silmissä on monia eri sävyjä? Luomiväri kannattaa valita omien silmien vivahteiden mukaan.

Me Naiset

Kaikenlaisille vihreille

https://www.instagram.com/p/ByVN1BYhitI/

Siniseen taittaville vihreille

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.instagram.com/p/BGIwEe3FK9S/?utm_source=ig_embed

Harmaaseen taittaville vihreille

https://www.instagram.com/p/B3Clna4IW0h/?utm_source=ig_embed

Ruskeaan taittaville vihreille

https://www.instagram.com/p/B3pRQTKHBMG/?utm_source=ig_embed

Keltaiseen taittaville vihreille

https://www.instagram.com/p/B2iJzU1Hoj0/?utm_source=ig_embed

Lue myös:

https://www.menaiset.fi/artikkeli/tyyli/kauneus/raskaat-ylaluomet-eivat-esta-natin-silmameikin-tekemista-9-vinkkia-joilla?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article

https://www.menaiset.fi/artikkeli/tyyli/kauneus/7_yllattavaa_tapaa_tehda_hieno_silmameikki_helposti?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/meikkiguru-paljasti-rajaustekniikan-joka-sopii-ihan-kaikille-silmille?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/meikilla-suuremmat-silmat-11-kikkaa-joiden-avulla-onnistut?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article