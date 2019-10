Viisi uutta ihanaa meikkituotetta, kaikki luonnonkosmetiikkaa

MyStyle

Luonnonvahoista ja -öljyistä tehty Havu Cosmeticsin huulipuna tuntuu samettiselta. Väri on hento, mutta kestää pitkään, 30 €. Kora Organics Noni Lip Tint -huulirasva saa sävynsä punajuuresta. Väri näyttää söpöltä myös poskilla, 29 €. Lily Lolo Pressed Eye Shadow -luomivärinapissa on kunnolla väriä. Kerrostamalla tulos on vielä intensiivisempi, sävy Double Denim, 11,90 €. Puolipeittävä Esse Foundation -meikkivoide liukuu kauniisti iholle. Voide tukee ihon mikrobiomin toimintaa, 66 €. Hempeä Boho Green Make-Up -korostusväri hehkuu entistäkin enemmän, kun sitä hieman hieroo iholle, 18 €.

Vielä joitakin vuosia sitten luonnonkosmetiikan meikeillä ei välttämättä saanut tehtyä yhtä näyttävää tai kestävää tulosta kuin perinteisellä värikosmetiikalla.Sittemmin luonnonmukaiset meikit ovat kehittyneet valtavasti: monissa luomiväreissä on tuhdisti pigmenttiä, huulipunissa kestävä koostumus ja meikkivoidetta tuskin erottaa synteettisestä sisarestaan.Samaan aikaan hintahaarukka on laajentunut. Edullisimmillaan hinnat ovat markettiluokkaa, ja luksusmeikeistä saa halutessaan pulittaa helposti satasen.Poimimme viisi uutta suosikkia.Juttu on alun perin julkaistu Me Naisissa.