MyStyle

Testissä yövoiteet eri hintaluokista! Muutama purkki muutti ihon paremmaksi – eikä hinnalla näytä olevan väliä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Näin voiteet pärjäsivät

Clarins My Clarins Re-Charge Relaxing Sleep Mask, 27 € / 50 ml





Aco Pure Glow Rebalancing Night Balm, 15,70 € / 50 ml





Cien Nature Pomegranate Night Cream, 3,99 € / 50 ml





Inari Midsummer Magic Sleeping Cream, 119 € / 30 ml





Nuxe Crème Prodigieuse Boost Night Recovery Oil Balm, 42 € / 50 ml





Jowae Overnight Recovery Cream-mask, 18,70 € / 40 ml





Lumene Harmonia Nordic Rituals Kaamos Nutri-Recharging Peaceful Sleep Moisturizer, 36,90 € / 50 ml





Lumene Klassikko Rauhoittava yövoide, 6,90 € / 50 ml





Biotherm Blue Therapy Amber Algae Revitalize Night Cream, 76 € / 50 ml





Bio Rich yövoide, 4,40 € / 100 ml





Ole Henriksen Transform Plus Goodnight Glow Retin-Alt Sleeping Crème, 67,90 € / 50 ml