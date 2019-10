MyStyle

Näin pukeutuu suomalainen Anna Ahonen, jonka näkemykseen jopa kansainväliset muotimerkit luottavat





Lenkkareita ja korkokenkiä





Aiemmin saatoin miettiä muiden mielipiteitä, mutta nyt pukeutuminen on samanlaista leikittelyä kuin joskus hyvin nuorena. Se saa hymyilyttää.

Nimekkäitä muotiasiakkaita





Kuvaile tyyliäsi?





Miten juuresi näkyvät tyylissäsi?

Suomessa on ihanaa se, että ihmiset pukeutuvat omalla tyylillään.

Mikä on Pariisin paras vintagelöytöjen osoite?





Mikä on pisimpään käytössä ollut vaatteesi?

Ketkä ovat lempisuunnittelijoitasi?





Mistä muotituotteesta haaveilet?

Mitä sinulta voi oppia?

Kerro hiustyylistäsi?

En ole käynyt kampaajalla yli vuoteen.

Mitä haluaisit muuttaa muodissa?

Kenen tyylistä pidät?

Joitain vuosia sitten ystäväni sanoi, että näytän kirjastonhoitajalta. Se oli hyvä kohteliaisuus.

Mikä trendi miellyttää sinua eniten?

