”Kädet ovat hiuksissa ja pää pyörii ympäriinsä” – kampaajat paljastavat nyt, millaiset asiakkaat ärsyttävät eniten

”Kädet ovat hiuksissa ja pää pyörii ympäriinsä” – kampaajat paljastavat nyt, millaiset asiakkaat ärsyttävät en

Vähättelevät

”Pahimpia ovat ne myöhästelevät, jotka eivät edes pahoittele, eli eivät kunnioita minun työtäni, työaikaani ja muita asiakkaita.”

”Ärsyttävimpiä ovat asiakkaat, jotka kohtelevat kuin alamaista. Asiakkaat, jotka vaativat jotain ja suuttuvat, jos sitä ei voi toteuttaa, tai tehtyäni pyydetyn tulevat valittamaan, ettei kuitenkaan ole hyvä. Olisi pitänyt ammattilaisena tietää, ettei toimi, eikä millään muista, että yritin kyllä kertoa. Ja ilmaiseksi pitäisi tehdä uusiksi.”

”Eniten ärsyttäviä ovat ne, jotka eivät anna arvoa työllemme eivätkä ymmärrä, kuinka haastavaa se on, ja vaativat liikoja sitten pettyen, kun ei ihmeitä osattukaan tehdä. Usein nämä tyypit pitävät hintoja vielä liian kalliina ja ruinaavat alennuksia päälle.”

”Ärsyttäviä asiakkaita ovat ne, jotka varaavat ajan ja tulevat myöhään tai ei ollenkaan.”

Kaikkitietävät

”Pahimpia ovat ne, jotka kertovat, mitä väriä pitäisi laittaa tai miten teknisesti toteuttaa työ. Tai loputon aivan turhanpäiväinen hysteerinen pilkunviilaaminen.”

”Eniten ärsyttävät asiakkaat, jotka luulevat itse tietävänsä paremmin, mitä heidän hiuksilleen kuuluu tehdä.”

Ihmeitä vaativat

”Ärsyttävimpiä ovat sellaiset asiakkaat, jotka kiertävät kampaajalta toiselle olematta koskaan tyytyväisiä ja jotka haukkuvat edellisen käyntinsä aina seuraavalle kampaajalle.”

”Ärsyttävimmät ovat asiakkaat, jotka odottavat ihmettä, vaikkeivät anna lupaa tehdä juuri mitään.”

”Eniten ärsyttää asiakkaat, jotka kiertävät kampaajalta kampaajalle, ja ovat aina tyytymättömiä, koska yksikään kampaaja ei ehdi tuntemaan heidän hiuksiaan ja oppimaan, mikä niille on parasta.”

”Ärsyttävimpiä piirteitä ovat ehkä pitkään empiminen ja pähkäily, koska aikataulu venyy. Myös käsien toivoisin pysyvän siellä viitan alla, on ärsyttävää käsitellä hiuksia, jos asiakkaan kädet ovat hiuksissa ja pää pyörii ympäriinsä.

”Ärsyttävimpiä ovat ne, jotka eivät vain osaa päättää, mitä haluavat... Tai jotka varaavat tunnin mittaisen ajan, mutta haluavat babylightsit, mushroom-sävyn https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/vaaleaa-vai-tummaa-trendikas-sieniblondi-taydellinen-hiusvari-sinulle ja leikkauksen Olaplexilla ja pikakampauksella. Syy: ‘Sinulle ei löytynyt pidempää aikaa, niin varasin, mitä oli saatavilla’. Jos aikaa ei ole, niin sitten sitä ei ole!”

Kurjat

”Elämäänsä kyllästyneet ihmiset ärsyttävät eniten.”

”Ärsyttäviä asiakkaita on vaikea lokeroida, mutta esimerkiksi niin sanotut energiasyöpöt asiakkaat rasittavat. Saatetaan juoruta koko kylän asiat ja yritetään udella lisää. Tai valitetaan joka ikisestä asiasta tai ihmisestä, joka vain mieleen tulee.”

”Ärsyttäviä ovat sellaiset, keiden kanssa juttu ei luista ja jotka ovat todella itsekkäitä.”

Mitä tästä voidaan päätellä?

