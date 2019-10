MyStyle

Suomalaiskampaajat kertovat, millaiset asiakkaat ovat heidän suosikkejaan – kuulutko sinä joukkoon?

Arvostus

”Parhaita ovat asiakkaat, jotka arvostavat työtäni eivätkä kohtele alentuvasti, koska ’olen vain kampaaja’ ja itse ovat paremmin koulutettuja tai palkattuja.”

”Parhaat asiakkaat arvostavat työtämme ja ymmärtävät sen haasteet.”

”Parhaat asiakkaat arvostavat kampaajien työtä ja kuuntelevat kotihoito-ohjeita, jotta saadaan aina täydellinen tulos.”

Tuttuus

”Parhaita asiakkaita ovat vakioasiakkaat: ilmapiiri on rento, saan vapauden toteuttaa itseäni, keskustelemme usein jostain tärkeästä ja aina tuntuu kuin ystävän kanssa olisi.”

”Parhaita asiakkaita ovat vakituiset, vuosia käyneet uskolliset ja tyytyväiset asiakkaat, joiden kanssa on helppo suunnitella välillä uusia juttuja ja välillä tehdään vanhalla hyväksi havaitulla tavalla.”

”Ystävällinen, ajoissa saapuva kanta-asiakas, joka luottaa ammattitaitooni. Minä kuuntelen asiakasta ja toivon hänen myös kuuntelevan minua. Hän kertoo toiveensa ja minun tehtäväni ammattilaisena on hoitaa tekninen toteutus.”

”Parhaita ovat ne, keiden kanssa klikkaa ja juttua riittäisi vaikka kuinka.”

Avoin mieli

”Parhaita ovat asiakkaat, jotka ovat avoimia ehdotuksille ja luottavat kampaajaan.”

”Parhaita asiakkaita ovat ne, jotka uskaltautuvat heittäytyä villeihinkin tyyleihin ja ne, jotka ovat aitoja itsejään.”

Hyvä käytös

”Parhaita ovat asiakkaat, jotka osaavat selkeästi kertoa, mitä haluavat, kuvan kanssa, jos ei sanat riitä, mutta osaavat ottaa kampaajan neuvot vastaan, jos toiveita ei voida toteuttaa. Tulevat takasin sanomaan, jos on valittamisen aihetta.”

”Parhautta on aivan tavalliset rehelliset aidot ihmiset. He ovat kultaa!”

