MyStyle

Tunnetko ihonhoidon ihmeet AHA-, PHA- ja BHA-hapot? Saavat ihon kirkkaaksi, tasaiseksi ja vain paremmaksi

AHA-hapot – piristävä hedelmäpommi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy









PHA-hapot – hellästi hyvää









BHA-happo – puhdistava parantaja









+ Hyaluronihappo – supertehokas kosteuttaja









Lue myös:

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/etsitko-hellavaraista-korvaajaa-hapoille-ihonhoidon-uutta-tehoainetta

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/hifistelija-puhdistaa-ihohuokosensa-kasvoimurilla-5-taman-hetken

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/toimivat-putsarit-naamalle-ja-hiuksille-seka-7-muuta-taman-hetken