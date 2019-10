MyStyle

Etsitkö täydellistä väriä kulmakarvojen meikkaamiseen? 7 tapausta, joissa se saattaa olla harmaa

Väri on ratkaiseva tekijä

Olet vaalentanut tumman tukkasi viileän sävyiseksi. Jos sekä oma hiustenvärisi että valitsemasi blondi ovat sävyltään viileitä, harmaa sopii todennäköisesti sinulle paremmin kuin lämpimänruskea. Vaaleat kulmatuotteet puolestaan harvoin sopivat luonnostaan tummemmille kulmille. Tällöin kulmien tyhjien kohtien täyttäminen hennosti harmaalla kulmakynällä on kokeilemisen arvoista. Hiuksesi ovat platinanvaaleat. Hiuksesi ovat mustat tai mustanruskeat. Harmaa kulmameikki sopii yhteen todella tummien hiusten kanssa, mutta on pehmeämpi kuin mustalla tehty. Voit kokeilla myös yhdistää harmaan mustaan siten, että käytät harmaata kulmakarvojen sisäosassa ja lisäät pehmeää mustaa kasvojen keskiosaan nähden uloimpiin kohtiin. Hiuksesi ovat pastelliväriset. Hiuksesi ovat harmaat. Kulmakarvasi ovat harmaantumassa. Harmaa kulmatuote on varteenotettava tapa ensimmäisten harmaiden naamiointiin. Toki niiden voi myös antaa erottua. Kaipaat kulmakarvoihisi tekstuuria ja kontrastia. Harmaa voi lisätä sitä, kun sen yhdistää ruskeaan tai vaaleaan kulmatuotteeseen.

Näin meikkaat kulmat hyvin

Katso videolta, kuinka ammattilainen ehostaa kulmat!

