MyStyle

8 kuvaa syksyn trendikynsistä todistavat, että musta lakka sopii loistavasti myös minimalistille

1. Leopardin laikkuja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.instagram.com/p/BuKQEjEFn8s/?utm_source=ig_embed

2. Sovellus ranskalaisesta manikyyrista

https://www.instagram.com/p/B2Ub762H3bc/?utm_source=ig_embed

3. Viivatyyli

https://www.instagram.com/p/BuAK33CgB7v/?utm_source=ig_embed

4. Pienet pilkut

https://www.instagram.com/p/B3FjsS9HlBc/?utm_source=ig_embed

5. Mustat tähdet

https://www.instagram.com/p/BtU2qh1A_zG/?utm_source=ig_embed

6. Graafiset kolmiokynnet

https://www.instagram.com/p/B3DF40mHIKB/?utm_source=ig_embed

7. Kuutamoyö

https://www.instagram.com/p/B3V7olaJLpE/?utm_source=ig_embed

8. Kullan kimallusta

https://www.instagram.com/p/BsL5mX_FaH9/?utm_source=ig_embed

Lue myös:

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/kuumin-kynsitrendi-juuri-nyt-ihanan-kaytannollinen-8-kuvaa-todistaa?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/tavallinen-nainen-laittoi-ensimmaiset-rakennekyntensa-12-asiaa-joista?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/kuinka-monta-kerrosta-kynsilakkaa-kannattaa-ihan-oikeasti-laittaa?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/levittyyko-kynsilakka-epatasaisesti-yksinkertainen-kikka-ratkaisee?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article