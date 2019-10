Ikonisten meikkituotteiden haastajat: Uskomattoman hyvä meikkivoide, ripsiväri ja peitevoide

MyStyle

Maailmankuulun Sensai 38°C Separating and Lengthening -ripsivärin ensimmäinen versio muutti ripsivärimarkkinoita kertaheitolla. Sen jälkeen 38-asteisella vedellä irtoavat ripsarit ovat yleistyneet huomattavasti, 32,90 €.Ripsivärihyllyjen uudeksi suosikiksi noussut Urban Decay Perversion -ripsiväri on vuorenvarma valinta, jos haluat tuuheat, pitkät ja mustat ripset ilman paakkuja tai pelkoa varisemisesta, 29,90 €.Yksi maailman myydyimpiä meikkituotteita, Yves Saint Laurent Touche Éclat -valokynä, on meikkipussin luottotuote, jolla loihdit väsyneille kasvoille valoa, 44,50 €.Hynt Beauty Duet Perfecting Concealer -peitevoide on luonnonkosmetiikkaa ja nousemassa kovaa vauhtia suosituimpien peitetuotteiden joukkoon. Siinä on todella runsaasti pigmenttiä ja henkäyksenkevyt koostumus, 29 €.Ikoninen Lancôme Teint Idole Ultra Wear -meikkivoide on klassikko, joka luo kasvoille täydellisen peittävän, mutta kuulaan meikkipohjan, 49,50 €.Beautyblender Bounce Liquid Whip Long Wear -meikkivoide on noussut alle vuodessa kauneusgurujen suosikkituotteeksi värivalikoimansa ja samettisen pintansa ansiosta, 44,90 €.Juttu on alun perin julkaistu Me Naisissa 38/2019.