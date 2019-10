MyStyle

Avasimme 12 kosmetiikka­joulu­kalenteria ennakkoon! Nämä ovat rahan arvoisia – kaksi aivan 5/5

The Body Shop Dream Big This Christmas Deluxe Advent Calendar, 99 €





Lush Joulukalenteri, 100 €





Kicks Beauty Christmas Calendar 2019, 44,90 €





Kicks 24 Days of Beauty, 69,90 €





Essie Advent Calendar, 84,90 €





Armani Beauty Advent Calendar, 284 €





Lumene Pohjoinen kauneusjoulukalenteri, 89,90 €





L’Occitane Eksklusiivinen joulukalenteri, 139 €





Maybelline New York Advent Calendar 2019, 79 €





Skincity The Skincare Calendar 2019, 139 €





Glossybox It’s The Season To Be Glossy, 139 €









Lyko Merry Christmas! kosmetiikkakalenteri, 99,90 €