6 luksustuotetta hiuksille – silkinpehmeä tukka, eikä tietoakaan lässäytyksestä

Hair Rituels by Sisley Regenerating Hair Care Mask -hiusnaamio hoitaa hiukset silkinpehmeiksi minimaalisella tuotemäärällä ja lässäyttämättä ohuimpiakaan hiuksia, 88 €.Nopeasti monien suosikkituotteeksi noussut Redken All Soft Mega Mask -hiusnaamio hurmaa käyttäjän ensimmäisellä kokeilukerralla. Syväkosteuttava ja pehmentävä vaikutus näkyy hiuksissa välittömästi ja kestää jopa kolme päivää, 24,90 €.Kulttimainetta kuivahiuksisten joukossa niittävä Wella Professionals Fusion Care -shampoo korjaa ja suojaa hiuksia silkkiaminohappojen avulla. Hiuksista tulee taivaallisen pehmeät, 14,90 €.Kauneusblogeista uudeksi klassikoksi noussut Briogeo Be Gentle, Be Kind Matcha + Apple Replenishing Superfood -shampoo on saanut inspiraationsa vihersmoothiesta. Se on kuin ravitseva vihannesjuoma hiuksille ja päänahalle, 26,90 €.Kevin Murphy Doo Over -muotoilusuihke on ollut jo vuosia kampaajien salainen ase kuohkean pehmeiltä näyttäviin juhlakampauksiin. Se on kuin kevyt hiuspuuteri, tekstuurisuihke ja hiuslakka samassa pullossa, 26,90 €.Oribe Dry Texturizing Spray -hiussuihkeesta on tulossa kovaa vauhtia luottotuote. Näkymätön hiussuihke antaa upean volyymin ja pehmeän tekstuurin, mutta imee samalla ylimääräistä rasvaa hiuspohjasta, 48,50 €.Juttu on alun perin julkaistu Me Naisissa 38/2019.