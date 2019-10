MyStyle

Kauneudenhoidolla voi vaikuttaa myös mieleen – tutkimukset paljastavat yllättävän hyödyn

1. Luovuus ja tähän hetkeen keskittyminen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

2. Tunne, että kaikki on hallinnassa

3. Mieleinen puuha

4. Tuoksujen vaikutus

5. Luonnonvalo

6. Kuin mindfulnessia

Lue myös:

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/ihotautilaakarit-paljastivat-hoitorutiininsa-ja-jokaisella-toistuu-kaksi?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article

https://menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/moni-tekee-yhden-kriittisen-virheen-meikatessaan-ammattilaiset-kertovat?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/enemman-haittaa-kuin-hyotya-naita-ihonhoitotuotteita-ei-koskaan-kannata?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/vanhentaako-meikki-ihoa-kosmetologi-kertoo-miten-meikkaaminen-vaikuttaa?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article