MyStyle

Testasimme 11 uutta tuoksua! Kahteen pulloon ihastui koko raati

Boss The Scent Absolute For Her EdP 50 ml / 98 €





Jean Paul Gaultier La Belle EdP 50 ml / 95 €





Burberry Her Intense EdP 50 ml / 99,90 €





Lancôme La vie est belle Rose EdT 50 ml / 69 €

Ted Baker Est. ’88 EdT 30 ml / 52,90 €





Sisley Paris Eau du Soir EdP 30 ml / 122 €





Gucci Bloom Ambrosia di Fiori EdP 50 ml / 112,90 €





Paco Rabanne Olympéa Legend EdP 30 ml / 58 €





Nina Ricci Nina Rouge EdT 30 ml / 46 €





Dolce & Gabbana Dolce Peony EdP 50 ml / 96 €





Calvin Klein Women EdP 50 ml / 87 €