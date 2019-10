Etsimme luksuskosmetiikalle haastajat uusista supertuotteista – näistä iho kiittää

MyStyle

Sensai Ultimate The Cream -voide on luksusvoiteiden kuningatar. Sensai on yhdistänyt kulttituotteeseen kaiken ikääntymisen merkkejä ehkäisevän tietotaitonsa – ja tähtitieteellinen hintakin sen kertoo, 775 €.Tata Harper Concentrated Brightening Serum -seerumi on voittanut useita palkintoja, ja siitä povataan tulevaa klassikkoa. Luonnonkosmetiikan ylellisyystuote torjuu ikääntymisen merkkejä ja kirkastaa ihoa, 305 €.Kulttimaineisesta Shiseido Benefiance Wrinkle Smoothing Eye Cream -silmänympärysvoiteesta on lanseerattu uudistettu versio. Se kirkastaa ja vähentää ilmeryppyjä, 81 €.Supersuosioon noussut Ole Henriksen Banana Bright Eye Cream -silmänympärysvoide on saanut inspiraationsa meikkaajien suosimasta ”banaanituotteesta” eli silmänalusia kirkastavasta, vaaleankeltaisesta puuterista, 46,90 €.Clarins Double Serum -kaksiosainen seerumi on ollut vuosikausia anti-age-tuotteiden kruununjalokivi, 112 €.Kansainvälistä suosiota kerännyttä SkinCeuticals C E Ferulic -antioksidanttiseerumia saa vihdoin Suomesta. Tehokas tuote silottaa juonteita ja sopii herkälle iholle, 151 €.Luotettu tuhkimotuote Sisley Paris Black Rose Cream Mask -naamio sisältää runsaasti ihon ikääntymistä torjuvia aktiiviaineita, 150 €.Vestige Verdant Organic Peat Mask -turvenaamio on hellävarainen ja erittäin tehokas. Se sisältää vain kahta raaka-ainetta: tuhansia vuosia koskemattomana ollutta harvinaista turvetta sekä pienen määrän vettä, 57,90 €.Juttu on julkaistu alun perin Me Naisissa 38/2019.