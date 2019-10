Näyttävä silmämeikki ei vaadi taitoa tai vakaata kättä – ammattilaisniksillä siisti lopputulos syntyy yllättävän helposti

MyStyle

Näyttävä silmämeikki ei vaadi taitoa tai vakaata kättä – ammattilaisniksillä siisti lopputulos syntyy yllättäv

Luo raja puhdistusliinalla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Homma toimii näin:

Levitä vaaleaa, kevyesti hohtavaa luomiväriä koko luomelle aina kulmakarvoihin asti. (P.S. Suosittelemme, että pohjustat luomet ensin https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/miksi-silmameikki-ei-pysy-siistina-6-yleisinta-virhetta-jotka?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article .) Levitä keskitummaa luomiväriä luomivakoon ja hieman liikkuvalle luomelle. Levitä väriä reilusti silmän ulkonurkan ja kulmakarvalinjan yli. Näyttää hassulta, mutta ei hätää. Nappaa tummempi sävy ja levitä sitä silmän ulkonurkkaan ja häivytä luomivakoon. Häivytä ulkoreunat. Levitä pienemmällä siveltimellä vielä tummempaa sävyä silmän ulkonurkkaan, häivytä reippaasti ulospäin. Ei haittaa, vaikka meikki alkaa näyttää jo aika sotkuiselta. Vaihtoehtoinen askel: voit syventää meikkiä entisestään ja levittää mustaa tai muuten tummaa luomiväriä silmän ulkonurkkaan. Häivytä ulospäin. Levitä käyttämääsi keskitummaa sävyä alaluomen ulkonurkkaan ja häivytä sisänurkkaa kohti. Ota esiin silmämeikinpuhdistusliina. Pyyhi sillä ylimääräinen luomiväri pois niin, että veto kohdistuu alaluomen linjaa seuraten kulmakarvan kärkeä kohti. Goss näyttää tämän videon kohdassa 4:09. Kas näin, ylimääräinen luomiväri on tiessään!

Lue myös:

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/meikkiguru-paljasti-rajaustekniikan-joka-sopii-ihan-kaikille-silmille?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/meikilla-suuremmat-silmat-11-kikkaa-joiden-avulla-onnistut?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article

https://www.menaiset.fi/artikkeli/tyyli/kauneus/7_yllattavaa_tapaa_tehda_hieno_silmameikki_helposti?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article

https://www.menaiset.fi/artikkeli/tyyli/kauneus/raskaat-ylaluomet-eivat-esta-natin-silmameikin-tekemista-9-vinkkia-joilla?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article