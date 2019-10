MyStyle

Tältä näyttävät Suomen kauneimmat hääpuvut juuri nyt – minkä sinä valitsisit?

Kymmenettä kertaa järjestettävä Love me do -häätapahtuma valtasi Helsingin Kaapelitehtaan viikonloppuna. Tapahtumassa palkittiin maamme parhaat hääpukuluomukset.

















