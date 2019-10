MyStyle

Tiesitkö, että kynsien muoto vaikuttaa käsien ja sormien ulkonäköön? Näin valitset sopivan mallin

Pyöreät kynnet





Ovaalit kynnet





Neliömäiset kynnet





Squovaalit kynnet





Mantelikynnet





Stilettokynnet





Lue myös:

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/kuumin-kynsitrendi-juuri-nyt-ihanan-kaytannollinen-8-kuvaa-todistaa?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/mita-kynnet-paljastavat-sinusta-ja-terveydentilastasi-listasimme-6?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/jos-kynnet-liuskoittuvat-ja-halkeilevat-syy-voi-piilla-yhdessa-seikassa?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/kuinka-monta-kerrosta-kynsilakkaa-kannattaa-ihan-oikeasti-laittaa?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article