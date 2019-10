MyStyle

Näin paljon keskivertosuomalainen käyttää rahaa kosmetiikkaan vuodessa – oletko ylä- vai alapuolella?

Keskiverto ostoskori 189 euroa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Digiostaminen painottuu alle 35-vuotiaisiin

Norjalaiset kuluttavat Pohjoismaista eniten