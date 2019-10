MyStyle

Onko monomeikki tuttu? Näin yhden sävyn look toteutetaan helposti ja tyylikkäästi





Luulin ennen, ettei yhden värisävyn meikkiä voi toteuttaa tyylikkäästi. Olin väärässä.Monomeikki on sekä trendikäs että helppo toteuttaa. Pyydä kosmetiikkamyyjältä ihosi sävyyn sopiva punertava tai oranssi meikkituote – esimerkiksi poltettu oranssi, viininpunainen tai roosa – ja maalaa samalla vivahteella silmät, posket sekä huulet.Älä turhaan käytä aikaasi huulien rajauksiin tai tarkkoihin häivytyksiin, sillä meikin jujuna on rento huolimattomuus. Sävy sipaistaan samalla sormella sekä luomille, poskille että huulille.Yksivärinen trendimeikki rakastaa monikäyttöisiä tuotteita: kiireisenä arkiaamuna on helppo sipaista samasta purkista väriä kaikkialle, ja iltakäytössä käsilaukkuun ei tarvitse sujauttaa kuin yksi tuote meikin korjaamista varten.Kuulas ja vain kevyesti tasoitettu iho on trendin täydellinen vastinpari. Näin meikki ei lipsahda tunkkaiseksi tuulahdukseksi 80-luvulta, vaan pysyy raikkaana ja tarpeeksi yksinkertaisena.Juttu on alun perin julkaistu Me Naisissa 36/2019.