MyStyle

Testasimme 15 uutta ripsiväriä – voittaja on kohtuuhintainen yllättäjä!

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lumene Birch Black Volume Mascara





Lavera Naturkosmetik Powerful Lashes





Physicians Formula Lash Mixologist 3-in-1 Mascara





Diego Dalla Palma Milano Ciglione Lash Booster Mascara





Kicks Daring False Lash Extreme Volume & Length Mascara





Lumene Blueberry Sensitive Mascara





Essence I Love Extreme Curl & Volume Mascara





Dermosil Maximizing Moist Proof Mascara





Gosh Catchy Eyes Mascara





Artdeco Twist it! 2 in 1 Mascara





Yves Saint Laurent Mascara Volume Effect Faux Cils





The Body Shop Happy Go Lash Mascara





Hourglass Caution Extreme Lash Mascara





Bronx Colors 3 in 1 Full Body High Volume Mascara





Bo-ho Green Make-up Mascara Jungle Longueur