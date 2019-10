MyStyle

20 ihaninta takkia talveen

Syksyn uusiin takkeihin on helppo ihastua. Etsi kuitenkin tosirakkautta, joka lämmittää sinua vielä ensi vuonnakin.

Ruutukuosi on tämän talven suosikki, 499 €, Samsøe&Samsøe. Aamutakkimainen kietaisumalli on klassinen, 69,99 €, Vero Moda. Lyhyt merimiestakki toimii leveiden lahkeiden kanssa, 379,90 €, Gant. Takki pysyy linjakkaana, kun et kanna taskuissa mitään raskasta. Tommy Hilfigerin takissa on 50-lukulaiset, pyöreät olkapäät, 329 €.

Pitkäkarvainen takki, 59,99 €, Vero Moda. Teddykuosi sopii myös trenssiin! 119,99 €, Mango. Lindexin takki on kuin nallen turkki, 79,99 €. Teddyä + ruutua = tuplasti trendikästä! 89,99 €, Vero Moda. Noisy Mayn karvatakissa on silkkisen sileä pinta. 69,99 €.

Marimekon kukkatikkitakki tuo kesän talven keskelle, 460 €. Tommy Hilfigerin untsikka istuu hyvin, 399 €. Toppaliivin voi pukea villakangastakin päälle, 129 €, H&M Consious. Kupari tuo lempeää hehkua talviposkille, 59,99 €, Noisy May. Varjele samettitakkia sateelta! 69,99 €, Vero Moda.

Missiona täydellisen talvitakin löytäminen? Sen Oikean löytäminen vaatii nyt salapoliisin neuvokkuutta!Laadi lista etsimäsi yksilön tuntomerkeistä, ja varaa käsilaukkuun suurennuslasi, joka auttaa tuotelappujen syynäämisessä. Ja kuten aidossa salapoliisintyössä, myös täydellistä takkia metsästäessä kannattaa intuitio valjastaa faktojen tueksi. Yritä löytää takki, joka täyttää kaikki toiveesi. Tai vähintään sellainen, johon rakastut.Seuraavat ehdokkaat ovat sydämellä valittuja: laadukkaan näköisiä, mutta mukavan hintaisia!Punainen takki ei jää huomaamatta.Raskas polyesteriturkis on hartiaystävällisin reisimittaisena.Muhkea untuvatakki kurotaan tiimalasiksi vyöllä.Juttu on julkaistu alun perin Me Naisten numerossa 38/2019.